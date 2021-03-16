Курс доллара: рубль ждёт ключевое событие

Рубль начал новую рабочую неделю с укрепления к основным резервным мировым валютам.

Открывшись утром с 73,40 к доллару и с 87,79 к евро, вечером он значительно смог прибавить, хотя и потерял немного относительно дневных торгов.

По данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии на Мосбирже курс доллара составлял 73,04 руб., что на 28,75 коп. дешевле чем было в это же время в пятницу. Потерял к вечеру и евро, который стоил 87,05 руб. (-65,50 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Анна Морина из банка «Открытие» отметила, что сейчас благодаря бюджетному правилу, рубль не так сильно привязан к мировым ценам на «чёрное золото», как это было ещё совсем недавно.

«В настоящее время российская валюта больше зависит от баланса экспорта-импорта, а также от притока-оттока средств нерезидентов и, что вполне понятно, от угроз введения новых ограничительных мер против нашей страны. Но пока санкционная риторика постепенно ушла на второй план можно ждать продолжения укрепления курса рубля, который по нашему прогнозу к середине этого года будет торговаться в пределах 71,00-72,00 за доллар», – полагает эксперт.

Дмитрий Бабин из БКС подчеркнул, что вчера утром рубль находился под давлением восходящей динамики доллара на внешнем рынке, а также негативной тенденции мировых площадок.

«Но вскоре внешний фон стал улучшаться, вызвав восходящее движение российской валюты, – отметил он. – В результате она обновила трёхмесячный максимум к доллару и полугодовой – к евро. На рынках сохраняются опасения относительно роста доходностей гособлигаций во многих регионах, и прежде всего в США. Это создаёт угрозу мягкой монетарной политике ключевых центробанков, в том числе из-за рисков всплеска инфляции».

Как напомнил эксперт, в середине вчерашних торгов американская валюта уходила ниже сильной поддержки, находящейся в районе 73,00 руб., однако затем вернулась выше этого уровня, реагируя на нисходящий импульс «чёрного золота» и восстановление доллара на внешнем рынке.

Между тем аналитики банка «Санкт-Петербург» обратили внимание на то, что в понедельник все валюты сегмента EM торговались разнонаправленно. При этом рубль укреплялся и в моменте был ниже 73,00.

«Устойчивые позиции российской валюты связаны со спокойным внешнеполитическим фоном, который связан с отсутствием информации о возможном введении жёстких антироссийских санкций, в том числе против госдолга РФ», – пояснили эксперты.

При этом в банке «Санкт-Петербург» считают, что при появлении новых подробностей о санкциях против российского долга, рубль моментально развернётся вниз, рухнув минимум до 74,00-74,50.

«Если делать прогноз на ближайшую перспективу, то при сохранении умеренного позитива мы ждём от нашей валюты существенного укрепления в паре с долларом ниже 73,00», – предположили аналитики этой кредитной организации.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что интерес глобальных игроков к риску связан сейчас с ситуацией на рынке энергоносителей, где после небольшого падения, зафиксированного в конце прошлой недели, цены на «чёрное золото» марки Brent вновь пошли вверх.

«Но учитывая тот факт, что на начавшейся неделе высока вероятность усиления давления на российскую валюту, доллар в паре с рублём может уйти к верхним границам коридора 73,00-75,00», – заявил он.

В свою очередь аналитики «Универ Капитал» полагают, что на фоне происходящего рубль в паре с долларом в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,50-74,50, а в паре с евро – в коридоре 87,50-89,00.

Рубль ждёт ключевое событие

Согласно же прогнозу Росбанка, уже в самое ближайшее время рубль попытается преодолеть сопротивление на уровне 73,00-73,30, после чего откроется путь для дальнейшего укрепления национальной валюты к 72,00. Аналитики этой кредитной организации отметили, что сейчас внешний фон остаётся вполне благоприятным для всех сырьевых валют, в том числе и для рубля.

При этом они считают, что ключевым для курсовой динамики на перспективу месяца-двух станет решение ФРС, заседание которого состоится уж завтра.

«Доллар может получить второе дыхание или, наоборот обвалиться к уровням начала года – всё зависит от того, что скажет американский регулятор. После последних выступлений Пауэлла мы полагаем, что Федрезерв сохранит ставки, оставив их рекордно низкими до конца 2023 года», – заявили в Росбанке.

Недавний рост долгосрочных долларовых ставок не создал угроз для последующего роста американской экономики, отметили эксперты. Поэтому рост доходности трежерис может продолжиться, а «американец» сохранит поддержку процентного паритета.

«Для рубля это пока не являетя угрозой. В этой связи можно ожидать, что ближайшие недели пройдут под знаком активных продаж валюты экспортёрами. И на этом фоне пара доллар-рубль попытается сломить сопротивление уровня 73,00-73,30, что может открыть простор для дальнейшего укрепления до 72,00», – резюмировали аналитики Росбанка, добавив, что при стабильных ценах на нефть марки Brent они с оптимизмом смотрят на траекторию курсовой динамки вопреки геополитической напряжённости и перспективам ускоренного пополнения ФНБ российским Минфином.