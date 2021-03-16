«ЛУКОЙЛ» просит льготы по налогам для сверхвязкой нефти

«ЛУКОЙЛ» обратился к Минфину и Минэнерго с просьбой ввести режим налога на добавленный доход (НДД) для сверхвязкой нефти с 2022 года, либо инвестиционный вычет по НДПИ как временную меру до 2024 года.

Об этом в ходе круглого стола в Госдуме заявил вице-президент этой российской нефтяной компании по экономике и планированию Геннадий Федотов.

По его словам, несмотря на существенный рост мировых цен на «чёрное золото», не хватает текущего денежного потока для формирования как новых инвестиций, так и для завершения ранее начатых инвестиционных проектов, передаёт агентство «Интерфакс».

В этой связи, как считает представитель «Лукойла» при введении НДД с 2024 года необходимо рассмотреть, как временную меру для поддержания инвестиционной активности компании в республике Коми введение инвестиционного вычета, который стал бы аналогичен тому, как это было сделано для двух других компаний отрасли («Татнефти» и «Газпром нефти»).

В свою очередь Павел Завальный – глава комитета по энергетике Госдумы – сказал, что решения, принятые в 2020 году по отмене ряда льгот по месторождениям вязких и сверхвязких нефтей, приводят к нерентабельности этих месторождений.

«Имеются серьёзные проблемы с разработкой месторождений, находящихся в стадии разработки в Западной Сибири. То есть ряд месторождений тоже переходят в стадию нерентабельных, и нам надо смотреть, что с этим делать, как менять систему налогообложения», – подчеркнул он.

Завальный также отметил, что в настоящее время в вопросе налогообложения в нефтяной отрасли стабильности не может быть, так как меняются и внешние, и внутренние условия, в том числе происходит ухудшение структуры запасов.