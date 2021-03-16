Миграционный центр Москвы открыл представительство в Узбекистане

Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы открыл представительство в Узбекистане. Его основная задача - помощь московским работодателям в поиске потенциальных сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

«Представительством будет осуществляться весь комплекс мероприятий по подбору сотрудников, обладающих необходимыми навыками и квалификацией для работы на важнейших московских проектах: транспорте, строительстве, ЖКХ. Это позволит создать эффективный и контролируемый механизм привлечения на столичные объекты трудовых мигрантов из Узбекистана, что весьма актуально при установленных на период пандемии ограничениях на въезд в Россию», - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов на церемонии открытия представительства в Ташкенте.

В функции представительства входит распространение в Узбекистане информации о вакансиях в Москве и информирование московских работодателей о наличии специалистов требуемой квалификации, организация онлайн-собеседований и оценки профессиональных навыков трудовых мигрантов, проверка возможности въезда на территорию Российской Федерации и осуществления трудовой деятельности. Представительство также проводит консультирование трудовых мигрантов по вопросам трудоустройства, порядка оформления разрешительных документов на работу, правил пребывания в Москве, в том числе с учетом ограничений, связанных с пандемией, контролирует въезд мигрантов в Россию, включая наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19.

По словам Кирилла Пуртова, Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Из порядка 460 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве трудовых патентов половина приходится на граждан Узбекистана. По состоянию на конец февраля в Москве находилось свыше 200 тысяч граждан этой страны, 90% из которых – трудовые мигранты. Свыше 40% трудовых мигрантов из Узбекистана трудятся на строительных объектах Москвы, около 15% задействованы в сфере ЖКХ, около 10% - на производственных и торговых объектах столицы.

«Пандемия показала, что ниши, которые на столичном рынке труда занимают по большей части мигранты, в частности, на стройке и в ЖКХ, остаются невостребованными москвичами и представителями других регионов. В связи с этим Москва намерена и дальше привлекать иностранных рабочих в эти отрасли и создавать эффективные механизмы взаимодействия между московскими работодателями и иностранными специалистами. Создание представительств в безвизовых странах, из которых в Москву приезжает основное количество трудовых мигрантов, будет продолжено», - подчеркнул министр.

В церемонии открытия представительства ММЦ также приняли участие советник премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддин Хайриддинов, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов, первый замминистра занятости и трудовых отношений Эркин Мухидтинов.