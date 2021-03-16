Минздрав сообщает о росте цен на лекарства

В российском Минздраве сообщили, что цены на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) выросли почти на 5%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«В 2020 г. цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически восемь процентов», - сообщил чиновник в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В перечень ЖНВЛП входят лекарства, которые необходимы при оказании медицинской помощи, гарантируемой государством. Перечень утверждается правительством РФ и регулярно пересматривается.

Ранее сообщалось о возможном снижении стоимости на 200 препаратов из разряда международных непатентованных наименований (МНН) оригинальных иностранных жизненно важных лекарств. К такому выводу пришел журнал «Фармацевтический вестник», который проанализировал около 600 таких лекарственных средств.

