На технику Apple будут предустанавливать российские приложения

При активации устройств американской компании Apple на них будут устанавливаться российские приложения, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источник в ведомстве и компанию, в которой информацию подтвердили. Собеседник издания сообщил, что после покупки устройства Apple пользователь из России при первом включении гаджета увидит диалоговое окно, где ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. Отказаться от установки можно будет, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

В Apple подтвердили информацию, заявив, что они соблюдает законы стран, в которые выходят со своей продукцией.

«С 1 апреля через экраны активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad», - рассказали в корпорации изданию.

В настоящее время идет согласование с Apple вопросов добавления в App Store подборки перспективных российских приложений, сообщил «Ведомостям» источник в Минцифры.

«Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение», - сообщил собеседник издания. Он считает, что в случае появления интересных российским пользователям приложений, они расширят линейку предлагаемых для предустановки программ.

Новый закон, запрещающий с 1 апреля 2021 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО, был принят в декабре 2020 года.

