Названы категории российских граждан, которые имеют право на повышенную пенсию

Почётный член президиума Союза пенсионеров РФ Людмила Пискунова назвала категории граждан, которые могут рассчитывать на повышенную пенсию.

В частности, по её словам, на социальные доплаты имеют право те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почетные грамоты и звания, а также благодарности ведомственных министерств и прочее, передаёт «Прайм».

Кроме того, Пискунова напомнила о региональных льготах, которые устанавливают региональные власти.

«Речь, например, может идти о праве бесплатного проезда на общественном транспорте или о получении продуктовых наборов», – объяснила она, подчеркнув, что в таком случае человек имеет право на льготы только на территории своего региона.

При этом, как пояснила она, звания, льготы и заслуги не могут суммироваться. Поэтому после выхода на пенсию человек может выбрать то основание, которые дадут ему наибольшую выгоду.