Цены на нефть падают на ожидании роста запасов в США

Мировые цены на нефть утром 16 марта снижаются на ожиданиях участников рынка возможного продолжения роста запасов в США, а также из-за снижения спроса на сырье в Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае подешевела на 0,83%, до $68,31, апрельские фьючерсы на WTI потеряли в цене 0,81%, до $64,86 за баррель.

Из-за сильных холодов, которые накрыли ряд штатов США в феврале текущего года, и вызвали приостановку работы многих нефтеперерабатывающих заводов, инвесторы ожидают увеличения запасов нефти в хранилищах за океаном. Аналитики прогнозируют, что рост этих запасов за прошедшую неделю составит 2,7 миллиона баррелей после роста на 13,8 миллиона за предшествовавшую неделю.

Осложняет ситуацию и расследование Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по ряду инцидентов с пациентами из ЕС, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca, что привело к осложнениям. В этой связи Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование этой вакцины.

Меры данных стран прибавили нервозности рынкам в отношении вакцинации населения планеты. По мнению аналитиков, данное происшествие способно затормозить восстановление экономики Европы после COVID и будет препятствовать возврату спроса на нефть.

