Цены на никель, платину, кобальт и медь будут расти

«Норникель» выдвинул послеаварийный план

Норильский дивизион компании «Норникель» представил 16 марта план, в соответствии с которым рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5 млн тонн руды в год) восстановит добычу во второй половине апреля или в мае. На втором пострадавшем от подтопления в феврале руднике «Таймырском» (4,3 млн тонн руды в год) работы продлятся и еще дольше, до начала июня, сообщило агентство «Интерфакс».

И все бы хорошо, но из-за этого снижение объемов производственной программы 2021 года в базовом сценарии «Норникеля» составит примерно 22 тонны металлов платиновой группы, 35 тыс. тонн никеля и 65 тыс. тонн меди. Окончательная же потеря объемов добычи будет оценена позже — по итогам работ.

О том, что «Норильский никель» приостановил добычу на месторождении Заполярного филиала, состоящем из двух связанных между собой рудников, стало известно 24 февраля. Они обеспечивают около половины годовой добычи компании.

Согласно сообщению «Норникеля», частичная приостановка была связана с поступлением грунтовых вод в горные выработки рудника «Октябрьский», зафиксированным 12 февраля при производстве горнопроходческих работ. Частично были приостановлены работы и на соседнем руднике «Таймырском».

Нетерпеливые акционеры

Рынок акций негативно отреагировал на появление плана восстановления добычи: бумаги «Норникеля» непосредственно после его публикации в середине дня упали на 5,35%, до 22 824 руб. К 21 часу произошла некоторая коррекция: до -4,31% (23 074 руб.). Впрочем, как напоминает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова, накануне акции «Норникеля» достаточно сильно росли в цене.

Возможно, когда инвесторы несколько успокоятся по поводу сроков восстановления, они более позитивно оценят то, что компания инвестирует в надежность. «Мы последовательно выполняем план остановки притока воды в рудники. Компания успешно реализовала первый этап, который позволил подготовить необходимую базу для остановки. Нашим безусловным приоритетом является безопасность и надежность, мы приняли решение о дополнительном усилении защитных конструкций, что мы и реализуем. После завершения второго этапа мы приступим к восстановлению работы рудников. Горное оборудование не пострадало и готово возобновить работу», — цитирует сегодня «Интерфакс» старшего вице-президента «Норникеля», руководителя Норильского дивизиона Николая Уткина.

Пока же, как говорится в сообщении компании, «Норникель» реализует программу остановки водопритока, которая разбита на несколько этапов. При этом процесс блокировки притока воды осложняется его высокой интенсивностью и геологическими условиями в месте устройства перемычек. Одновременно с этим на Норильской обогатительной фабрике проходят проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита.

Прогнозы цен колеблются

Сообщение компании «Норникель» о сокращении производства на 15% из-за подтопления шахт уже привело к тому, что акции компании снижались почти на 6%, фьючерсы на палладий выросли на 5,32%, на платину — на 1,82%, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. И в дальнейшем вполне вероятно, что цены на металлы будут расти, поскольку «Норникель» занимает лидирующие позиции как в России, так в мире по производству востребованных в промышленности металлов.

На российском рынке компания занимает долю в 96% по никелю, 55% — по меди, более 90% — по сырью платиновой группы, 95% — по кобальту. На мировом рынке палладия доля «Норникеля» — 39% (первое место), на рынке платины — 10%. При постоянном росте спроса на металлы в промышленности в мире (автопром, переработка, ВИЭ и т.д.), снижение производства у лидера приведет к серьезному росту стоимости металлов, считает Артем Тузов. Можно ожидать, что в ближайшее время в этих группах начнется ценовое ралли, прогнозирует он, что заставит производителей пересматривать параметры производства, искать возможности для снижения издержек и переходить на альтернативное сырье (например, в автопроме возможна замена палладия более дешевой платиной). Но это также стимулирует повышенный спрос и приведет к росту цен.

Цены на никель в момент объявления о том, что восстановление рудников займет несколько месяцев, подскочили на 2-3%, но принципиального влияния в долгосрочной перспективе на стоимость металла это не окажет, уверен, со своей стороны, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По никелю сейчас идет коррекционная волна, он уже опустился на 20% ниже своих максимумов, достигнутых во второй половине февраля, поэтому можно сказать, что сокращение добычи металла одной из ведущих компаний мира может оказать некоторую поддержку ценам на сырье, причем как никелю, так и меди.

Другое дело — стоимость акций «Норникеля», указывает аналитик. Они уже опустились на 4,4% за день — до 23 тысяч за акцию, в моменте доходя до 22,2 тысяч. С учетом всех негативных факторов, нависших над Владимиром Потаниным и его компанией, коррекция до 20 тысяч за бумагу видится более чем реальной, прогнозирует Михаил Коган.

Ситуация в целом по «Норникелю» неоднозначная, полагает, в свою очередь, управляющий партнёр Advice Finance, операционный директор Константин Кузнецов. Сообщается, что два подтопленных рудника будут восстановлены в ближайшие три месяца, но, по мнению эксперта, это больше похоже на некое успокоение инвесторов. Последствия аварии такого масштаба практически невозможно устранить за такое короткое время, считает он. Даже если это удастся, компания недополучит часть выручки — по грубым расчётам, это около 2 млрд долларов.

Цена акций зависит от цен на металлы. В связи с тем, что два аварийных рудника обеспечивали большой объём производства меди и палладия, образуется дефицит на рынке металлов. Это может обеспечить повышение котировок. В свою очередь, такая ситуация приведёт к тому, что падение цены на акции «Норникеля» будет перекрываться повышением цен на металлы. Нужно следить за развитием событий, говорит Константин Кузнецов. Вероятно, котировки будут снижаться — примерно на 10-15% в течение квартала от текущей цены, прогнозирует он.

Практическая экология

Горнодобывающая отрасль относится к проблемным в экологическом плане секторам экономики, что накладывает особую ответственность на руководителей предприятий. Следует отметить, что внедрение современных экологических норм встречает постоянное сопротивление со стороны большинства предпринимателей, напоминает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Однако руководство «Норникеля» достаточно ответственно подходит к проблеме безопасности своих производств для окружающей среды, свидетельством чему может служить хотя бы добровольное закрытие грязного производства на Кольском полуострове, а также своевременная выплата всех наложенных на корпорацию штрафов, связанных с недавними авариями.

Следует учитывать, указывает эксперт, что «Норникель» публичная компания, деловые партнеры которой разбросаны по всему миру, включая Европу, где к проблемам экологии относятся с исключительным вниманием. И в этом плане руководство корпорации, заботясь о свое имидже, видимо, осуществляет ревизию всего производства. И закрытие — ни что иное, как превентивная мера, направленная на предотвращение повторения недавних травматических для окружающей среды событий.

Предпринимаемые руководством «Нориникеля» действия внушают уважение, полагает Анатолий Гожий. Закрытие шахт, несомненно, снизит производство на 15, а может и на все 20 процентов, что в итоге скажется на дивидендных выплатах, говорит он. Но финансовую ситуацию несколько подправят высокие мировые цены на сырье, включая медь и никель. Авторитет же российского бизнеса благодаря адекватным действиям «Норникеля» на международной арене только вырастет, считает эксперт.