Оркестр «Русская Филармония» отметит свое 20-летие концертом в Доме Музыки

Двадцать лет назад в 2001 году коллектив дал свой первый концерт - в Большом зале Московской консерватории. В этом же году департаментом культуры города Москвы директором оркестра «Русская Филармония» была назначена Гаянэ Шиладжян, которая на протяжении всего этого времени является его бессменным руководителем. Гаянэ - автор и продюсер концертных программ оркестра, она одной из первых начала реализовывать мультимедийные проекты, объединяющие исполнение классической музыки с живописью.

Сегодня Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» - один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах на родине и за рубежом. В том числе на фестивалях в Австрии, Великобритании, Болгарии, Германии, Омана, Словакии, Тайваня, Турции, Франции, Чехии, Японии.

Отличительной чертой коллектива является исполнение как классического репертуара, так и проектов в различных современных стилях и жанрах, среди которых Queen best hits, ABBA Gold Hits, "Золотые хиты рока", "Золотые хиты Сан-Ремо", "Великие британцы", "Майкл Джексон & Уитни Хьюстон шоу" и др. Оркестр один из первых представил публике шоу в формате Live Cinema Concert: "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", "Крестный отец", "Властелин колец", "Титаник", "Волшебные мелодии" Disney, "Артист", "Чужие" и др.

Дирижер Фабио Мастранджело и директор Гаянэ Шиладжян

С 2018 года главным дирижером оркестра «Русская Филармония» является Фабио Мастранджело. Именно он будет управлять оркестром на сцене Дома Музыки 20 марта.

Самое зажигательное и темпераментное гала-шоу «Безумные танцы» - это возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами чарующего мира танца!

В программе концерта - таинственный Восток, страстная Латинская Америка, безудержные Половецкие пляски, пряные мелодии солнечной Испании, и, конечно, легендарное танго. Это именно та музыка, под которую сложно усидеть на месте. Со сцены прозвучат яркие хиты, которые ассоциируются с танцевальными ритмами разных эпох и народов: Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан и “7:40”.

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", маэстро Фабио Мастранджело, солистка оперной труппы Большого театра Дарья Зыкова, участники проекта «Танцы со звездами» призеры чемпионата мира по латиноамериканской и европейской программам Инна Свечникова и Николай Пантюхин, артисты театра «Варьете», бандонеонист Иван Таланин и эффектное трио балалаек создадут волшебную праздничную атмосферу.

«Безумные танцы с Фабио Мастранджело»:

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

Дарья Зыкова - сопрано

Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук - балалайки

Иван Таланин - бандонеон

Инна Свечникова, Николай Пантюхин («Танцы со звездами»)

Московский Государственный театр «Варьете»

20 марта начало в 15.00 и 19.00 (два концерта)

Московский Международный Дом Музыки

(Светлановский зал)

адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

подробности на сайте оркестра https://orchestra.ru/