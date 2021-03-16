Разведка США обвинила Россию в дискредитации Байдена

Национальная разведка США обвинило Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах 2020 года, сообщает «РИА Новости».

«Мы считаем, что президент России (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию. Мы в высокой степени уверены в нашей оценке. Российские государственные и подручные им лица, все обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США. Ключевым элементом стратегии Москвы в эту каденцию выборов было использование подручных, связанных с российской разведкой, для продвижения направленного на влияние нарратива - включая дезинформирующие и неподтвержденные обвинения против президента Байдена - организациям СМИ в США, официальным лицам США и видным частным лицам США, включая некоторых, кто был близок к бывшему президенту Трампу и его администрации», – говорится в докладе американской Национальной разведки.

ТАСС со ссылкой на доклад сообщает, что Национальная разведка США при этом не зафиксировала попыток России получить доступ к американской избирательной инфраструктуре в ходе выборов 2020 года.

А Иран предпринимал попытки повлиять на выборы в США, пытаясь не допустить победы Трампа, утверждает разведка США.

Кроме того, в отчете говорится, что КНР не пыталась повлиять на исход выборов 2020 года в США, указано в докладе американской разведки. «Мы считаем, что Китай не прилагал усилий по вмешательству и рассматривал, однако не предпринимал попыток по оказанию влияния, чтобы изменить исход президентских выборов», – сказано в документе.