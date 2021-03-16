Роскомнадзор может через месяц заблокировать Twitter

Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, сообщает ТАСС.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», сообщил агентству заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. По его словам, если компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедления скорости работы Twitter в России. В этот день на несколько часов без доступа к интернету оказалось более 90% клиентов крупнейшего российского провайдера «Ростелекома», появились проблемы проблемы с доступом из Росиии к серверам YouTube, Google. На некоторое время были также заблокированы сайты администрации президента, Госдумы, правительства, МВД, Следственного комитета, других российских органов власти. Трудности наблюдались и у пользователей Google, YouTube, «Яндекса» и других онлайн-сервисов.

Роскомнадзор заявил, что проблемы с доступом в интернет были связаны с аварией в центре обработки данных в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России.

При этом специалисты обратили внимание, что в этот день автоматически замедлило все сайты с t.co в домене (один из поддоменов Twitter). В результате замедлилось ограниченное число интернет-ресурсов, например поддомены GetHub, Steam или же сайты информационного ресурса Russia Today и компании Microsoft.

2018 году Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram. Тогда ведомство обвалило работу множества других сайтов, но не смогло заблокировать Telegram.