Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с кражей личных и банковских данных.

Как рассказала в интервью РИА Новости глава проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, злоумышленники рассылают своим потенциальным жертвам СМС-сообщения с информацией о поступлении «бонуса от государства».

После этого они начинают обрабатывать клиента, запугивая его судебным разбирательством, если он не перейдёт по ссылке и не подтвердит «легитимность получения такой бонусной поддержки».

Перейдя по ссылке, жертва мошенников попадает на сторонний ресурс, который является подделкой официальных сайтов ведомств. Отметим, что злоумышленники впервые стали активно использовать схем с выплатами в период жёстких ограничений из-за коронавируса. Как напомнила Лазарева, любая адресная помощь производится только по запросу гражданина и никак иначе.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новые преступные схемы по выманиванию денег у граждан России. Теперь злоумышленники стали звонить россиянам под видом «сотрудников полиции», которые расследуют утечки данных, способных привести к снятию денег с банковского счета жертвы.

При этом неизвестный обычно звонит с городского номера, представляясь правоохранителем и даже называет номер жетона. После этого он сообщает, что недавно некий человек попытался обналичить деньги с его карты в отделении банка «по нотариально заверенной доверенности». Кража денег, якобы была предотвращена благодаря бдительности сотрудника банка.

Далее он пытается получить сведения о том, в каких кредитных организациях обслуживается жертва, уверяя, что в них начнётся проверка. Дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит от обстоятельств и доверчивости потенциальной жертвы. Мошенник, получив нужные сведения, может похитить деньги с карты или использовать информацию для оформления подложных кредитов. Также данные человека могут пополнить многочисленные базы данных, которые продают за большие деньги в даркнете.

