Россияне назвали причины, по которым они могут привиться от коронавируса

Страх за свое здоровье и желание путешествовать стали основными причинами, по которым граждане России готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции нового типа. Опрос проводился ресурсом стопкоронавирус.рф на площадке «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram. В нем приняли участие более 4 тыс. участников.

От 41,5% до 45% респондентов в зависимости от платформы заявили, что «устали бояться за свое здоровье». 39-42,5% опрошенных заявили, что «хотят путешествовать без ограничений». От 29% до 34% респондентов заявили, что доверяют российскому препарату и поэтому готовы сделать прививку от коронавируса. От 11% до 15% опрошенных готовы привиться, чтобы увидеться с родными и друзьями, живущими в других странах.

В России к марту 2021 года официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в мире была разработана вакцина центра им. Н.Ф. Гамалеи «Спутник V». По заявлению разработчиков, ее эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса – 100%. Второй вакциной была зарегистрирована вакцина научного центра «Вектор» - «ЭпиВакКорона». В феврале текущего года завершены клинические испытания вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.



