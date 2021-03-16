Россияне назвали приемлемую сумму кредитного платежа

Не более 5 тысяч рублей считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту почти 40% граждан России, чуть меньше россиян заявили о готовности выплачивать по кредиту до 15 тыс., говорится в исследовании банка «Открытие», имеющемся в распоряжении РИА «Новости». При этом большинство россиян предпочитают копить на крупные покупки, а не брать кредиты.

«Около 39% опрошенных россиян считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей, 38% готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей каждый месяц, 17% - от 15 до 25 тысяч рублей», - рассказали эксперты.

О возможности выплачивать более 25 тысяч рублей в месяц высказались только 6% участников опроса.

44% респондентов заявили, что брать кредиты в нынешней экономической ситуации рискованно и предпочтительнее копить деньги на такие крупные покупки, как машина, квартира, отдых или ремонт. Еще 30% опрошенных считают, что на крупные покупки кредит выгодней взять прямо сейчас. По мнению 26%, сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

Взять кредит в этом году планирует часть опрошенных россиян. А именно, автокредит намерены запросить у банка 12%, потребкредит - 18%. В то же время ипотеку недавно взяли 6% опрошенных, автокредит - 2%, потребительский кредит - 7% опрошенных.

