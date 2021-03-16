Рубль укрепляется в преддверии заседания ФРС

На торгах вторника рубль решил укрепиться. Торги начались с отметок 72,94 рубля за доллар и 86,88 рубля за европейскую валюту, и к пяти часам дня по Москве нацвалюта оказалась на отметках 72,76 рубля за доллар и 86,7 рубля за евро. Сама американская валюта за тот же период с 91,66 пункта по индексу DXY поднялась до 91,8 пункта.

«Рубль с открытия находился под давлением слабой нефти и восходящей динамики доллара на внешнем рынке. Однако, как только он стал снижаться, российская валюта перешла к активному укреплению, обновив полугодовой максимум. Нефтяные цены утром перешли к коррекционным попыткам, правда, сформировать устойчивое восстановление пока не удалось, и в середине наших торгов нефть резко просела. В то же время глобальные площадки находятся недалеко от многолетних и исторических вершин, отражая сохранение высокого спроса на рисковые активы. Тем не менее неопределенность, связанная с обнародованием в среду итогов заседания ФРС, является причиной осторожности участников мировых рынков, воздерживающихся от активных действий»,- описывает ситуацию на рынке аналитик БКС Дмитрий Бабин.

В краткосрочной перспективе, как полагают в «Универ Капитал», рубль будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 в паре с долларом и на уровне 87,0-88,0 в паре с европейской валютой.