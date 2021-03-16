США отговаривали Бразилию от закупки вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения и социальных служб США отговаривали правительство Бразилии от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в ежегодном отчете министерства за прошлый год. По сообщению разработчиков российской вакцины, которые обратили внимание на документ, управление министерства по глобальным вопросам использовало дипломатические связи в США для ослабления попыток Кубы, Венесуэлы и России усилить свое влияние в регионе в ущерб американской безопасности.

«Управление по международным делам координировало свои действия с другими правительственными структурами США, чтобы отговорить страны региона от принятия помощи от этих злонамеренных государств», - говорится в отчете. Министерство, в качестве примера, напомнило о попытках отговорить власти Бразилии от покупки российской вакцины от коронавируса.

В середине марта текущего года правительство Бразилии сообщило, что планируют закупить 10 млн доз российской вакцины «Спутник V». Поставки препарата в страну пройдут в три этапа - в апреле, мае и июне.

