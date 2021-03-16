WSJ: Telegram переживает бум, но нуждается в рекламе и деньгах

В конце апреля Telegram Group Inc., сообщает Wall Street Journal (WSJ), должна выплатить кредиторам приблизительно 700 миллионов долларов. Одновременно с выплатой долгов компания должна оплачивать текущие расходы на модернизацию оборудования. Они растут по простой причине – превышающий 40% ежегодный рост численности подписчиков.

Группа Telegram, считает WSJ, является одним из самых серьезных конкурентов Facebook Inc. Она, к примеру, хочет повысить к концу 2022 года число активных пользователей каждый месяц с нынешних приблизительно 550 млн человек до 1 миллиарда. Однако прежде чем выполнить эти грандиозные планы, владельцу Telegram Павлу Дурову необходимо превратить стремительную инерцию развития своего приложения в самодостаточный бизнес, т.е. научиться зарабатывать живые деньги.

«Финансирование повседневной деятельности проекта таких масштабов, как наш,- написал Дуров в конце прошлого года в Telegram,- обходится минимум в несколько сотен миллионов долларов в год. Таким образом, мы сможем оставаться независимыми и верными нашим принципам и ценностям…»

Для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, Павел Дуров выпустил облигации на 1-1,5 млрд долларов с погашением в 2026 году. Они продавались лотами по полмиллиона долларов при номинальной стоимости тысяча долларов за штуку. Первая выплата должна состояться в сентябре текущего года. В случае проведения Telegram первичного размещения акций их можно будет конвертировать в эти акции по стоимости на 10% ниже цены размещения.

Еще один источник доходов Дуров видит в рекламе. По крайней мере, он планирует уже в этом году продавать место для рекламы на своих каналах. Еще Telegram собирается предоставить пользователям дополнительные премиум услуги.

Популярность мессенджеров стремительно растет, но их бизнес-модели остаются неопределенными. Прибыльными являются очень немногие. К примеру, WhatsApp, принадлежащий Facebook, до сих пор не приносит более-менее сносной прибыли.

Стартап Discord Inc. заработал в прошлом году 130 млн долларов на премиум подписке, но все равно не вышел еще на ноль и не стал прибыльной компанией.

Теперь Telegram и Дурову необходимо будет убедить рекламодателей в том, что у него достаточно широкая аудитория. С рекламодателями, считает WSJ, могут возникнуть проблемы, потому что именно на платформу Павла Дурова переходит большая часть ультраправых организаций после изгнания из других платформ. Дурову также придется убедить Apple Inc. и Alphabet Inc., через магазины которых проходит львиная доля дистрибуции Telegram, в том, что он в состоянии ограничить угрозы и незаконную торговлю оружием и наркотиками в своем приложении.

Могут отказаться сотрудничать с Telegram, который гордится тем, что не делится с властями данными пользователей, и крупные компании, придающие большое значение брендам. К тому же, не всем нравится контент платформы Дурова.

По словам представителя Telegram, на первом этапе рекламная стратегия будет сфокусирована на Азии, Восточной Европе и Ближнем Востоке. У группы имеются соглашения о модерации контента с Apple и Google.

Павел Дуров открыл Telegram в конце 2013 года с братом Николаем незадолго до ухода из созданной им же соцсети «В контакте» (VK). Telegram был создан на деньги от продажи VK скорее даже не как коммерческое предприятие, а как способ общения людей без надзора властей и цензуры.

Начинал Павел Дуров с ноля. Какое-то время в компании работали лишь несколько десятков сотрудников и у нее не было даже постоянного адреса. Он колесил по свету и открывал отделения в одном городе за другим. Сейчас операционная база Telegram располагается в Дубае, хотя, по словам самого Дурова, серверы находятся в другом месте.

В конце 2017 года Telegram начал предлагать инвесторам новую криптовалюту. В общей сложности его Gram (так называлась криптовалюта Дурова) купили около 200 крупных инвесторов приблизительно на 1,7 млрд долларов. Кстати, многие объяснили покупку тем, что это им заменяет акции, которые Дуров тогда отказывался продавать.

Через год на Telegram «наехала» Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинившая Дурова в незаконной продаже ценных бумаг, к которым она приравняла Gram. На судебном процессе выяснилось, что более 90% операционной деятельности группы Дуров финансирует за счет денег инвесторов.

В июне прошлого года Telegram договорился с SEC об отказе от обвинения и согласился выплатить штраф в размере 18,5 млн.

Возвращая деньги инвесторам, Дуров предложил тем, кто не имеет американского гражданства, конвертировать полученные средства в однолетний кредит, который пообещал вернуть 30 апреля 2021 г. в размере 110%. Это и есть 700-миллионный долг, который ему отдавать через полтора месяца.

Кстати, напрямую торговать рекламой Telegram, скорее всего, не будет. Он хочет, по крайней мере, на начальном этапе использовать институциональную модель и заключать соглашения об обслуживании рекламного бизнеса с внешними компаниями за комиссионные.