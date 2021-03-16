Телеведущий Тимур Родригез проведет онлайн-экскурсию по московскому заводу

В рамках проекта «Звездный Открой#Моспром» известный телеведущий и певец Тимур Родригезпроведет онлайн-экскурсию по столичному предприятию микроэлектронной продукции – «Микрон». Эфир состоится 19 марта в 20:00 в инстаграм-аккаунте артиста, а также в социальных сетях проекта, сообщает Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

На предприятии звездный гость познакомится с производством микросхем, узнает, как микрочипы внедряют в транспортные карты и многое другое.

«Микрон» - один из крупнейших производителей чипов в России. Помимо чипов для банковских карт и проездных «Тройка», компания также выпускает RFID метки для систем ответственного хранения, логистики, инвентаризации, аккредитационных карт. Кстати, именно на этом предприятии когда-то создали первую электронную игру «Ну, погоди!».

«Звездный Открой#Моспром» существует с апреля 2020 года. За это время свыше пяти млн человек посмотрели эфиры с известными артистами и телеведущими. С начала 2021 года аудитория проекта превысила 1,8 млн зрителей.

В феврале этого года народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе посетил предприятие Grishko и вручную вырезал детали для пошива пуант. Артист Сергей Жукови его супруга на КБК «Черемушки» узнали секретный рецепт торта «Медовик». Певец Миша Марвинпобывал на Карачаровском механическом заводе, где разрабатывают систему бесконтактного вызова лифта: лифтом можно будет управлять с помощью смартфона через специальное приложение.

Проект «Открой#Моспром» объединяет множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в проекте уже приняли участие свыше 14 тысяч человек. За время существования «Открой#Моспром» было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.