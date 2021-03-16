Цифровая медицина: путь к неврозу или к высокому качеству жизни?

Татьяна Гурова

главный редактор журнала «Эксперт» Лина Калянина

редактор отдела конъюнктуры отраслей и рынков журнала «Эксперт» Вячеслав Суриков

редактор отдела культура журнала «Эксперт»

Десятки онлайн-платформ предлагают нам быстренько засунуть свои анализы крови в их базу и за небольшие деньги получить рекомендации, как долго оставаться богатым и здоровым. Наши снимки и карты должны перестать быть врачебной тайной ради обучения искусственного интеллекта медицине. На Западе вовсю растут проекты виртуальных клиник, когда клиент получает доступ к качественному здравоохранению прежде всего дистанционно. Как относиться к этим новациям? Что это — чистый маркетинг, разогревающий нашу тревогу по поводу здоровья, или благодаря этому медицина сделает настоящий прорыв? Ответы на эти и другие вопросы в подкасте с участием Андрея Алмазова — директора по проектной деятельности ассоциации «Национальная база медицинских знаний», Павла Румянцева — онколога, радиолога, профессора, доктора медицинских наук, главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой и редактора отдела конъюнктуры Лины Каляниной.