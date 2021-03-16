В Госдуме предложили увязать льготную ставку по ипотеке с доходом жителей регионов

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин считает, что льготную ставку по ипотеке было бы правильно устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода по каждому отдельному региону страны.

По его мнению, за счёт программы льготой ипотеки под 6,5% удалось улучшить свои жилищные условия более чем 2 млн россиян. В этой связи, как подчеркнул депутат, правильно было бы рассмотреть данный вопрос с учётом размеров доходов жителей регионов, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Володин отметил, что среднедушевой доход в прошлом году в российской столице составлял 75 293 руб., а, например, в Волгограде в 3 раза меньше (25 084 руб.).

«Да, ипотечная ставка одинаковая. Но в равной ли степени она доступна для жителей Москвы и Волгоградской области? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где кредит на покупку жилья можно получить под 2% годовых. Ввели сельскую ипотеку под 3% годовых», – напомнил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы считает, что необходимо «создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили своё жилье» и для этого нужна мотивация, в том числе за счёт выгодной процентной ставки.

