В Кремле оценили заявление лидеров западных стран о «российской угрозе»

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидеров западных стран о «российской угрозе».

По словам представителя Кремля, власти нашей страны сожалеют из-за тенденции на конфронтационный настрой со стороны Запада по отношению к РФ, передаёт РИА Новости.

«Мы не были и не являемся чьим-то противником, – подчеркнул Песков. – Россия никому не представляет угрозы. Напротив, наша страна выступает за развитие добрых отношений со всеми государствами мира».

В ходе брифинга с журналистами, один из них попросил прокомментировать пресс-секретаря президента новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании. Напомним, по данным британских СМИ, РФ под руководством Владимира Путина обозначена как одна из главных угроз безопасности Британии.

«Продолжается тенденция на то, что лидеры стран Запада называют нас активной угрозой, противником и так далее. Естественно, что такой конфронтационный настрой вызывать только сожаление и даже озабоченность», – резюмировал Песков, добавив, что подобный подход не имеет отношения к реальному положению дел.

