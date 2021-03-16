Виктория Абрамченко – заместитель председателя правительства – заявила, что в самое ближайшее время в России могут запретить одноразовую посуду и пластиковые трубочки.

Выступая на форуме «Чистая страна» в Сколково, она заявила что нужно не бояться запретить производство и использование материалов, которые в дальнейшем невозможно переработать, передаёт РБК.

По её словам, речь идёт о таких неперерабатываемых материалах, как цветной пластик, трудноизвлекаемых материалах, как коктейльные трубочки, а также об одноразовой посуде. Всего к 2030 году планируется убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов.

В свою очередь генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев подчеркнул, что в РФ необходимо отказаться от пластика в пользу более экологичной продукции.

«Но надо понимать, что без контроля эта система полноценно не сможет работать, поэтому необходимо тщательно прослеживать товар от его изготовления до переработки или захоронения пластов», – пояснил Буцаев.

