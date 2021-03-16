В России промпроизводство в феврале сократилось на 3,7%

Федеральная служба государственной статистики России в феврале 2021 года зафиксировала падение промышленного производства на 3,7% по сравнению с февралем 2020 года или на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Самый серьезный спад показала добыча нефти и природного газа – минус 11,8% в годовом выражении или на 10% меньше, чем в январе этого года. На спад в нефтегазовой промышленности повлияло соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное в апреле 2020 года в рамках организации ОПЕК+. Добычи полезных ископаемых в годовом выражении снизилась на 8,9% в годовом выражении и на 7% по сравнению с январем 2021 год. Спад обрабатывающей промышленности составил 2,4% в годовом выражении, однако при этом показал рост на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Наибольший рост продемонстрировало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 28,1% в годовом выражении и 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот бурный рост обязан эпидемии коронавируса из-за которой вырос спрос на лекарства и медицинские принадлежности. Неплохой рост продемонстрировало производство автотранспортных средств – 10,8% в годовом выражении и 43,2% к январю 2021 года.

Нас статистические данные февраля оказало два фактора – календарный и климатический. Февраль 2021 года был на один день короче (на 3,45%) февраля 2020 года (хотя число рабочих дней было тем же - 20), что повлияло на статистику промпроизводства в сторону уменьшения. Кроме того, в феврале 2021 года температура воздуха была ниже климатической нормы и гораздо ниже, чем в феврале 2021 года. Это привело к росту производство пара и горячей воды выросло на 17,0% в годовом выражении, а генерация электроэнергии выросла на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года.