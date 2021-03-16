В России за сутки выявлено 9,3 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 393 случая, сообщает оперштаб. Днем ранее, 15 марта, было выявлено 9437 новых случаев коронавируса. В общей сложности в стране за все время зафиксировано 4 409 438 случаев COVID. Число летальных исходов достигло 92 937 случаев. За последние сутки умерли 443 пациента.

4 140 220 россиян успешно перебороли заболевание, из них выписаны из российских больниц за последние 24 часа 10 644 человека.

Москва продолжает оставаться на первом месте по числу заболевших среди регионов РФ. В столице выявлено 1 533 случая заражения, подтверждены 57 летальных исходов от инфекции, выздоровели 1 475 пациентов. На втором месте находится Санкт-Петербург (+916 случаев), на третьем Московская область (+565). В пятерке - Нижегородская область (+348) и Ростовская область (+246).

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Самый высокий прирост отмечен в США (более 29 млн случаев), далее следуют Бразилия (свыше 11,4 млн) и Индия (более 11,3 млн). В общей сложности в мире выявлено более 120 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек.