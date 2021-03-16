Вебинар по энергетическому сотрудничеству между Японией, Россией и странами Средней Азии «Организация глобальных цепочек поставок водорода и водородные технологии в Японии»

В вебинаре в качестве докладчиков приняли участие крупные японские корпорации Kawasaki Heavy Industries, JGC Corporation, Chiyoda Corporation и Shimizu Corporation. От лица каждой компании с презентацией своих разработок выступили ведущие инженеры.

Так, Kawasaki Heavy Industries реализует демонстрационный проект предприятия по производству сжиженного водорода и созданию международной цепи его транспортировки.

JGC Corporation работает над расширением производства и использования аммония в качестве носителя водорода, не содержащего углекислый газ.

Chiyoda Corporation также занимается разработками технологий по транспортировке и хранению водорода с помощью метилциклогексана в качестве водородного носителя.

В свою очередь, корпорация Shimizu работает над строительством системы циркуляции водорода в зданиях, которая базируется на производстве и хранении водорода с использованием возобновляемых источников энергии.

Осознавая всю опасность загрязнения окружающей среды, международное сообщество активно выступает за декарбонизацию. Так, в октябре 2020 года Правительство Японии заявило, что к 2050 году страна достигнет углеродной нейтральности. Создание низкоуглеродного общества – серьёзный вызов для сферы промышленности. Японские компании начали активную деятельность по созданию водородного общества, что вызывает значительный рост интереса к сопутствующим технологиям. Технологические разработки Японии в этой области привлекают всё больше внимания во всем мире: так, некоторые демонстрационные проекты уже реализуются совместно с Австралией и другими зарубежными странами.

Прошедший вебинар показал, что интерес России и стран СНГ к японским водородным технологиям очень высок. Количество зарегистрированных участников составило более 800 человек, что превысило все ожидания организаторов. «До проведения вебинара я полагал, что реализация концепции безуглеродного общества – это довольно долгосрочная перспектива, - говорит представитель организаторов г-н Саито Даисукэ – глава московского представительства Японской ассоциации РОТОБО. - Однако теперь я осознал, что ошибался. Весь мир все активнее стремится к декарбонизации, и, пожалуй, безуглеродное будущее может наступить уже совсем скоро. Для всего международного сообщества это серьезный вызов, и над реализацией этой концепции необходимо работать сообща. Я надеюсь, сотрудничество России и Японии в этой области может внести важнейший вклад в наше безуглеродное будущее».

Так, среди российских участников, посмотревших вебинар, были представители лидирующих энергетических компаний, таких как Газпром, Роснефть, Новатэк и др. Кроме того, к участию в вебинаре присоединились и коллеги из СНГ, например, представители крупнейших предприятий Казахстана - КазМунайГаз и Казатомпром. Выступление каждой компании одновременно смотрело 250-300 участников, а также от аудитории поступало множество комментариев и вопросов в адрес каждой компании-докладчика относительно ее водородных технологий. Вопросы охватывали широкий спектр направлений и задач: производство и хранение водорода, использование различных существующих источников энергии при производстве водорода (например, применение угля), возобновляемая энергетика и, безусловно, возможности сотрудничества с Японией по указанным направлениям.

В настоящий момент несколько преждевременно говорить о том, что японские компании, деятельность которых сконцентрирована на разработке и продвижении технологий использования водорода, готовы к полноценному активному сотрудничеству с Россией и странами СНГ в этой области. Тем не менее, выступавшие на вебинаре японские предприятия – Kawasaki Heavy Industries, JGC, Chiyoda и Shimizu, – видят значительный потенциал в налаживании партнерства с Россией и СНГ, обладающими богатой ресурсной базой для производства водорода. Есть основания полагать, что состоявшийся вебинар заложил основы для будущего сотрудничества между Японией и Россией, Японией и странами СНГ в области водородных технологий.