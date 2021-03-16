Во Франции появился новый штамм коронавируса, который не обнаруживается тестированием

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что в регионе Бретань был обнаружен штамм коронавируса SARS-CoV-2, который при проведении ПЦР-теста у зараженного им человека может давать отрицательный результат.

Первые исследования нового штамма коронавируса не позволяют сделать вывод о том, является ли он более опасным или способствует ли он более быстрому распространению. Кроме того, пока невозможно определить, как новый штамм реагирует на вакцинацию или антитела, выработанные во время заражения обычным вариантом коронавируса.

12 марта французские власти сообщили, что Париж начинает эвакуацию пациентов с COVID-19 из переполненных городских больниц.

Сегодня, 16 марта, премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе своего выступления в Национальном собрании заявил, что в стране началась третья волна коронавирусной эпидемии, которая «характеризуется множеством вариантов».

Всего с начала эпидемии во Франции было зафиксировано свыше четырех миллионов случаев инфицирования коронавирусом и более 90 тыс пациентов скончалось.