Заммэра Ефимов: летние кафе в Москве начнут работать с 1 апреля

Сезон работы летних кафе на территории Москвы стартует 1 апреля, при этом приступить к монтажу и обустройству сезонных веранд рестораторы могут с 15 марта. Этим летом в столице смогут открыться более трех тысяч летних кафе. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На текущий момент в схему размещения включены порядка 3 тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в схеме в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов», – уточнил заместитель мэра.

Все летние кафе подлежат учету и должны быть внесены в городскую схему размещения. Контролировать соблюдение требований к размещению летних кафе будет инспекция по недвижимости. «Специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения, веранды располагались на расстоянии не более пяти метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 метров от входа в метро, а также не преграждали движение пешеходов по тротуару», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.