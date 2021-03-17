Акции дня: котировки «Сбербанка» пошли вниз на фоне новых санкций

Акции «Сбербанка» падали по итогам торговой сессии на Мосбирже в среду, 17 марта. К вечерней сессии обыкновенные акции подешевели на -3,63% до 281,72 рублей за штуку, а «префы» на -2,71% до 256,20 рублей за бумагу.

В среду стало известно, что министерство США планирует расширить экспортные ограничения в отношении России. Новые санкции вступят в силу 18 марта. Это произошло после заявлений президента США Джо Байдена о том, что «Россия заплатит» за вмешательство в американские выборы.

В четверг, 18 марта состоится наблюдательный совет «Сбербанка» по вопросу дивидендов за 2020 год. Ранее менеджмент банка планировал предложить выплату в размере 55,7% от чистой прибыли по МСФО из расчета, что на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля. Однако ожидания решения по выплатам не добавило позитива трейдерам.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -2,28% до 3507,891 пунктов. Индекс РТС снизился на -3,81% до 1493,66 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:00 мск составила 67,43 долларов за баррель (-1,40%). Российская валюта слабела – 74,09 рубля за доллар.