Байден о президентских выборах в США: Путин за всё заплатит

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Об этом хозяин Овального кабинета сказал в интервью телеканалу АВС, выдержки из которого публикует РИА Новости

«Путин за всё заплатит», – подчеркнул Байден, напомнив, что в январе во время телефонной беседы с главой РФ предупреждал его о возможных последствиях.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». В беседе с ведущим американский лидер отметил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, «знает его».

На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, тот ответил: «Ммм…хмм... Я считаю».

На слова Байдена уже отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал высказывания Байдена о главе российского государства оскорблением россиян и истерикой от бессилия.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин – наш президент, нападки на него – это нападки на нашу страну», – сказал председатель нижней палаты парламента РФ.

Ранее сообщалось, что Национальная разведка США обвинило Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах 2020 года.

«Мы считаем, что президент России (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», – говорится в докладе американской Национальной разведки.

При этом подчёркивается, в Вашингтоне в высокой степени уверены в своей оценке. Кроме того, подчёркивается, что российские государственные и подручные им лица, все обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США.

«Ключевым элементом стратегии Москвы в эту каденцию выборов было использование подручных, связанных с российской разведкой, для продвижения направленного на влияние нарратива - включая дезинформирующие и неподтвержденные обвинения против президента Байдена - организациям СМИ в США, официальным лицам США и видным частным лицам США, включая некоторых, кто был близок к бывшему президенту Трампу и его администрации», – утверждает Национальная разведка США.