Дания возобновляет в конце марта укладку трубопровода «Северный поток - 2»

Дания объявила о возобновлении укладки второй нитки газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне страны. Работы должны начаться в конце марта, сообщает ТАСС, ссылаясь на график компании Nord Stream 2 AG, который публикует Датское энергетическое агентство.

«Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала», - следует из документа.

Оператор проекта Nord Stream 2 ранее сообщал, что работы по укладке двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить в конце апреля текущего года. Однако позже сроки строительства трубопровода «Северный поток - 2» были продлены до сентября, а компания «Газпром» заявила о готовности проекта на 98%, а также намерении ввести газопровод в эксплуатацию в 2021 г.

«Северный поток — 2» - газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает принадлежащий «Газпрому» Nord Stream 2 AG.

