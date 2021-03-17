Диетолог рассказала, как побороть тягу к сладкому

Тяга к сладкому возникает на фоне недостаточного потребления углеводов во время приема пищи, рассказала диетолог и нутрциолог Лаура Форд. По этой причине у человека возникает желание съесть сладкое, пояснила медик в видеозаписи, опубликованной в TikTok.

«Человек может захотеть сахаросодержащие продукты в том случае, если на обед он съел мало углеводов», - рассказала диетолог и посоветовала следить за сбалансированностью рациона. Хорошим источником углеводов являются гарниры, например, бурый рис или батат, добавила врач.

Еще одной причиной тяги съесть «что-нибудь сладкое» является недоедание, восполнить которое организм пытается, сигнализируя о необходимости добавить к трапезе десерт. В этой связи диетолог посоветовала не пропускать приемы пищи, чтобы избежать тяги к вредным продуктам.

Также на сладкое может тянуть из-за недостатка сна, что вызывает выработку нежелательных гормонов.

«От недосыпа страдают ваши гормоны голода грелин и лептин. Убедитесь, что ваш сон длится как минимум восемь часов», — подчеркнула Форд.

Ранее диетологи развеяли мифы о неправильном питании, призывая не отказываться полностью от «вредных» продуктов, а вводить их в рацион в разумном количестве.

