Доктор Мясников назвал группы россиян, для которых вакцина от COVID наименее эффективна

Известный отечественный врач и телеведущий Александр Мясников назвал группы россиян, для которых вакцина от COVID-19 наименее эффективна.

По словам специалиста, речь идёт о людях с хроническими заболеваниями, а также о тех, у кого диагностирован рак, передаёт РИА Новости.

«Дело в том, что у этих групп ослаблена иммунная система, которая не способна выработать достаточное количество антител, – пояснил доктор Мясников. – Поэтому эффект здесь не будет в районе 90%, а ниже».

При этом специалист отметил, что у половины таких людей после прививки вырабатывается иммунитет. Но и это, по мнению врача, очень хороший результат.

Ранее сообщалось, что суточный прирост в России заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 998 случаев. Эта цифра сопоставима со значениями конца сентября, когда в нашей стране впервые была преодолена планка в 8 тыс. новых инфицированных, выявленных за сутки.

В общей сложности за всё время пандемии в РФ 4 418 436 больных COVID-19. Скончались от вируса за сутки 427 человек, общее число безвозвратных потерь достигло 93 364. Успешно перебороли заболевание 4,02 млн пациентов, в том числе 10 755 за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1201. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по числу выявленных за сутки случаев. 53 пациента с COVID-19 скончались. Общее число заразившихся в столице за всё время достигло 1 004 481 человек.

На втором месте по числу выявленных случаев за сутки находится Санкт-Петербург (+927), на третьем Московская область (+436). В пятерку вошли Нижегородская (+352) и Ростовская области (+241).

Наша страна, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на четвёртом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Самый высокий прирост отмечен в США (более 29 млн случаев), далее следуют Бразилия (свыше 11,4 млн) и Индия (более 11,3 млн). В общей сложности в мире выявлено более 120 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек.