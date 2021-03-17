«Сбер электронный»: как Греф и Хасис планируют новый «крестовый поход» в e-comm

Е-витязь на распутье

Возьму на себя смелость утверждать, что российский рынок электронной коммерции или e-commerce находится на некоем экзистенциальном перепутье.

С одной стороны, период примитивных маркетплейсов с незамысловатыми IT-решениями закончился. Нынче их богоподобные создатели, достигнув потолка роста, склонны почивать на лаврах, нежели разрабатывать и реализовывать новые бизнес-стратегии. Тем более, что необходимых во всех больших объемах ресурсов у них попросту нет.

С другой стороны, формат е-партнерств через СП или слияния (но не поглощения) также показал свою несостоятельность. За бесконечными переговорами о границах полномочий, правах собственности на клиентов или распределении шкуры неубитого медведя скрывается железобетонная убежденность (особенно в младших по весу участниках) в собственной гениальности, прозорливости, непогрешимости.

Итог во всех случаях одинаковый – некогда прорывные платформы вместе с их менеджментом отдаются во власть психологической усталости, ближайшие родственники которой – стагнация и, в конечном счете, крах.

Ок, прозябание.

Зеленая метка

Подмеченные тенденции ярко высвечиваются при соприкосновении рыночных акторов с экосистемой Сбера, целью которой значится вхождение к концу 2023 года в тройку-пятерку крупнейших игроков e-commerce. В чем, к слову, не сомневается никто, как бы по-разному мы ни относились к отцам-основателям нефинансового бизнеса главного банка страны.

К примеру, в медиа муссируются подробности несостоявшейся сделки Сбера и Ozon. При этом обходится стороной тот факт, что стейкхолдеры Ozon пожертвовали перспективой ради собственной жадности. Мол, Сбер был готов заплатить за Ozon всего 1,4 млрд долл, компанию устраивала цена в 2,1 млрд долл., в ходе IPO маркетплейс привлек 1,2 млрд долл, а всю компанию оценили в 6,2 млрд долл. Дескать, вот мы какие.

Ну хорошо, деньги привлечены, а дальше что? Тишина.

С «Яндексом» ситуация схожая, с той разницей, что Волож и Ко на каком-то этапе параноидально уверились, что вновь подвергаются корпоративной агрессии. Денонсация обязывающего соглашения и раздел активов привели к немалым убыткам для «Яндекса», так как Сбер вложил в маркетплейс 30 млрд рублей, и вряд ли Яндекс.Маркет без этих средств был бы сегодня столь привлекательным.

Наконец, Mail.ru Group, с которым у Сбера совместное O2O-предприятие в сфере транспорта и доставки еды, соглашение, которому также прочат скорый разрыв. Но не столько потому, что бизнес-подходы российских е-гигантов разнятся (хотя прошлогодний провал мэйловской «Юлы» как-то оправдать вряд ли возможно), сколько вследствие эффекта масштаба. Слишком велики обе структуры, чтобы поступаться принципами в малом, например, в сепарировании клиентской базы.

Третий путь

Будущее однозначно за крупнейшими игроками рынка, но с теми условиями, что: а) у них есть достаточная ресурсная база, прежде всего, интеллектуальная и финансовая; б) формат взаимодействия сдвигается от слияний к поглощениям с сохранением коллективов, сопутствующей интеграцией в действующую экосистему, стратегической экспансией на новые рынки.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис (Фото: ВЕДОМОСТИ/ТАСС)

Тот же Сбер устами руководителя е-направления Льва Хасиса не стесняется признавать допущенные ошибки публично, но обязательно добавляет, что отныне будет развивать е-commerce самостоятельно.

Собственно, уже развивает, подтверждением чему кейс с поглощением Еаптеки, реализованный к обоюдному согласию сторон. Осенью прошлого года Сбер и Р-Фарм вошли в капитал Еаптеки, которая после ребрендинга стала СБЕР ЕАПТЕКОЙ. Сейчас главный электронный фармритейлер развивается в направлении хабов – аптек с небольшим торговым залом и большим складом для интернет-продаж.

Сейчас у СБЕР ЕАПТЕКИ 52 хаба, причем доставка осуществляется в течение часа. Главное же заключается в том, что электронная фармкоммерция расширяет в регионах ассортимент лекарств до столичного уровня и делает его более доступным.

Онлайн-фармацевтика – хороший пример, но недостаточный. Есть поинтересней.

Именуется он Goods.ru, до 28 января прошлого года принадлежавший «М.Видео-Эльдорадо» и Александру Тынковану. В ходе сделки по приобретению Goods.ru Сбер выкупил 85% долей в компании, за «М.Видео-Эльдорадо» сохранилось 10%, за Тынкованом – 5%.

Планируемая сумма инвестиций в развитие площадки оценивается в 30 млрд рублей. Те же 30 млрд рублей, что и в случае с «Яндексом», но с принципиально иной судьбой. В итоге Goods.ru станет основной e-commerce-площадкой Сбера.

Я, кстати, не исключаю, что указанная выше цель войти к концу 2023 году в пятерку и даже тройку крупнейших игроков рынка e-commerce будет достигнута досрочно. И не в последнюю очередь, благодаря личным менеджерским качествам Хасиса, для которого этот вопрос сейчас принципиальный.

Если, конечно, принципиальность, бескомпромиссность, честность – по-прежнему ценные лидерские качества.

Е-деньги тоже счет любят

Как бы то ни было, финансовые перспективы e-commerce в России фантастические. На примере экосистемы Сбера (других данных по крупняку пока нет) можно сказать, что выручка нефинансовых сервисов в 2020 году выросла в 2,7 раза, с 26,4 млрд до 71,4 млрд рублей. Если по итогам 2019 года доля нефинансового бизнеса в общем объеме выручки Сбера была всего 0,8%, то в 2020-м – уже 2,1%.

Прибыль до налогообложения нефинансового сектора Сбера в 2020 году составила 8,6 млрд рублей (0,9% совокупной прибыли), тогда как в 2019 году был зафиксирован убыток в 1,5 млрд рублей. В 2020 году на выход экосистемы в плюс, конечно же, повлиял возврат инвестиций в «Яндекс», но то были именно инвестиции, а не благотворительный взнос, как сейчас пытаются представить суть дела иные «эксперты».

Наконец, если рассматривать только e-commerce в составе нефинансовых сервисов, то по итогам прошлого года его выручка приблизилась к 13 млрд рублей, хотя еще в 2019 году составила «жалкие» 300 миллионов. В 2020 году e-commerce стал вторым по выручке видом нефинансового бизнеса Сбера после В2В-сервисов, принесших в общую копилку 33,6 млрд рублей.

Показатели растут кратными темпами. И если Греф в интервью Reuters пообещал, что к 2030 году Сбер намерен получать от нефинансовых бизнесов 60% выручки, то так оно и будет.

Собаки для того и лают, чтобы караваны шли.