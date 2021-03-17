Горбачев заявил, что народ был против развала СССР

Распад СССР, который произошел 30 лет назад, не соответствовал воли народа, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью «Интерфаксу». При этом, по его мнению, референдум по вопросу о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым».

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», - рассказал Горбачев. Он напомнил, что Ново-Огаревский процесс по разработке Союзного договора, состоялся именно на основе народного референдума.

«Проект был полностью подготовлен, и 20 августа 1991 года он должен был быть подписан, но подписание этого договора сорвал путч ГКЧП», - продолжил Горбачев. Он уверен, что переворот нарушил народную волю.

«Разрушение Советского Союза - это было ничто иное, как нарушение воли всего народа», - подчеркнул Горбачев.

17 марта 1991 года в СССР состоялся единственный за всю историю Советского Союза всесоюзный референдум о сохранении государства. В голосовании из 185,6 млн (80%) граждан, имеющих право голосовать, приняли участие 148,5 млн (79,5%), из которых 113,5 млн (76,43%), высказались за сохранение СССР в обновленном виде, что является абсолютным большинством.

Позже в августе 1991 года произошел путч Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), а 8 декабря 1991 года главы России, Украины и Белоруссии - Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали так называемое Беловежское соглашение, провозгласившее прекращение деятельности СССР и создании Содружества Независимых Государств.

