Госдеп: США будут сотрудничать с Россией и наказывать ее

Заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Джалина Портер заявила, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой, но при этом «наказывая» ее, сообщает «Голос Америки» (внесен в список иностранных агентов).

В ходе состоявшегося в среду брифинга в режиме телеконференции Джалина Портер прокомментировала отзыв для консультаций посла России в США Анатолия Антонова. «Даже сотрудничая с Россией во имя продвижения американских интересов, мы сумеем привлечь Россию к ответственности за любое из ее злонамеренных действий», – подчеркнула заместитель пресс-секретаря Госдепартамента.

Сегодня, 17 марта, министерство иностранных дел России заявило, что посол в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном. «Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне», – написала в Telegram официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, глава Белого дома заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». В беседе с журналистом телеканала американский лидер отметил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, «знает его».

А министерство торговли США сообщило о расширении экспортных ограничений против России из-за «отравления химическим оружием» оппозиционного политика Алексея Навального.