Грандиозный весенний концерт «Удачные песни»

Вас ждет долгожданная встреча с любимыми артистами, праздничное настроение и неповторимая атмосфера самой душевной радиостанции страны!

В этот вечер блистать на сцене будут все самые яркие звезды «Радио Дача», среди них: Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Таисия Повалий, Анна Семенович, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Виктор Королёв, Слава и многие другие.

Популярные исполнители подарят вам свои лучшие хиты и новые песни, озарят улыбками и зарядят позитивом. Не упустите возможность спеть вместе с любимыми артистам.

«Удачные песни» – концерт отличного настроения в кругу лучших друзей!

Все ранее приобретенные билеты действительны!

*в списке артистов возможны изменения

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