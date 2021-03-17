Грандиозный весенний концерт «Удачные песни»
«Радио Дача» приглашает всех на потрясающий музыкальный праздник! 23 апреля 2021 года в Crocus City Hall состоится грандиозный весенний концерт «Удачные песни».
Вас ждет долгожданная встреча с любимыми артистами, праздничное настроение и неповторимая атмосфера самой душевной радиостанции страны!
В этот вечер блистать на сцене будут все самые яркие звезды «Радио Дача», среди них: Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Таисия Повалий, Анна Семенович, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Виктор Королёв, Слава и многие другие.
Популярные исполнители подарят вам свои лучшие хиты и новые песни, озарят улыбками и зарядят позитивом. Не упустите возможность спеть вместе с любимыми артистам.
«Удачные песни» – концерт отличного настроения в кругу лучших друзей!
Все ранее приобретенные билеты действительны!
*в списке артистов возможны изменения
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