Курс доллара: эксперты не видят потенциала для укрепления рубля

Во вторник рубль продолжил укрепляться к основным резервным мировым валютам в ожидании заседаний американского и российского регуляторов, которые состояться на этой неделе.

Стартовав утром с 72,94 в паре с долларом и с 86,88 в паре с евро, к вечеру рубль ещё немного прибавил, завершив очередную сессию на Московской бирже в восходящем тренде.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,76 руб., что на 4,75 коп. дешевле чем было сутками ранее. Евро к этом времени просел до 86,55 руб., потеряв за 24 часа 33,5 коп.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, с открытия вчерашних торгов рубль находился под давлением слабой нефти, а также восходящей динамики доллара на внешнем рынке. Однако сразу после того, как «американец» перешёл к снижению, «россиянин» развернулся в сторону роста, обновив полугодовой максимум.

При этом нефть вчера довольно заметно подешевела. В то же время глобальные площадки находились недалеко от многолетних и исторических вершин, отражая сохранение высокого спроса со стороны глобальных игроков к рису.

«Тем не менее неопределённость, связанная с обнародованием итогов сегодняшнего заседания ФРС, является причиной вчерашней осторожности участников мировых рынков, которые пока воздерживаются от активных действий», – пояснил эксперт.

Анна Зайцева из ГК Финам считает, что в краткосрочной перспективе рубль имеет все шансы закрепиться в диапазоне 72,00-74,00 в паре с долларом и в пределах 85,00-87,50 в паре с евро. По её мнению, ключевым фактором, поддержки для российской валюты остаётся нефть.

Кроме того, интерес глобальных игроков к рисковым активам, в том числе к рублю, является следствием одобрение нового пакета поддержки американской экономики. Ещё один фактор позитива для рубля, как подчеркнула Зайцевой, – возможное сокращение заимствований со стороны российского Минфина.

На этой неделе в центре внимания валютного рынка будут заседания ведущих мировых регуляторов – российского ЦБ и американского Федрезерва. В частности, игроки ждут от ФРС комментариев относительно резкого роста доходностей американских казначейских облигаций, новых прогнозов по темпам роста ВВП США, а также уровню занятости и инфляции.

Что касается рисков для нашей валюты, то, по мнению Зайцевой, угрозы новых антироссийских санкций всё ещё присутствуют.

«Но надо признать, что пока они отошли на второй план. Однако появился новый негативный фактор. Речь идёт об эскалации ситуации в Донбассе, где фактически сорвано бессрочное перемирие. Если ситуация в ДНР/ЛНР будет и дальше ухудшаться, позиции рубля станут ослабевать. В целом же мы пока сохраняем осторожный оптимизм по курсовой динамике и прогнозируем, что при отсутствии очень серьёзных внешних шоков пара доллар-рубль закрепится в коридоре 72,00-74,00, а пара евро-рубль в переделах 85,00-87,50», – предположила Зайцева.

Дмитрий Полевой из «Локо инвест» считает, что вчерашнее снижение мировых цен на «чёрное золото» может частично сдерживать скорость укрепления российской валюты.

«Но движение пары доллар-рубль к 72,00-72,50 в ближайшие недели это точно не затормозит. Тем более, что сейчас санкционная премия немного ослабла», – пояснил эксперт.

Эксперты не видят потенциала для существенного укрепления рубля

В свою очередь аналитики банка «Санкт-Петербург» не видят потенциала для существенного укрепления рубля. При этом они напомнили, что вчера доллар заметно просел к российской валюте, торгуясь ниже 73,00.

«Локально рубль поддержало начало налогового период – вчера в России уплачивались страховые взносы. Мы считаем, что до появления новых подробностей о введении жёстких антироссийских мер против нашего госдолга пара доллар-рубль будет находиться возле 73,00. Но в отсутствии выраженного позитива на внешних рынках потенциала для существенного укрепления нацвалюты нет», – резюмировали аналитики банка «Санкт-Петербург».

В «Универ Капитал» полагают, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,00-74,00 к доллару и в пределах 87,00-88,00 к евро.

Эксперты Райффайзенбанка отметили, что российский регулятор отчётливо дал понять, что назрела необходимость более быстрого повышения ставки. Они не исключают, что это может произойти уже на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ в эту пятницу.

В свою очередь главный экономист ING по РФ Дмитрий Долгин и главный валютный стратег по EMEA Пётр Крпата предположили, что повышения ключевой ставки ЦБ приведёт к росту реальной ставки в РФ (номинальная за вычетом инфляции) и повысят привлекательность carry trade операций с рублём, что благотворно скажется на его курсе. В этой связи они прогнозируют, что в начале второго квартала пара доллар-рубль будет стабильно находиться возле 72,00.