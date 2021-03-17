Курс доллара: рубль резко отреагировал на заявление Байдена

Курс доллара резко отреагировал в среду на заявление президента США Джо Байдена. Курс доллара вырос до 73,57 рубля (плюс 69 копеек), курс евро вырос до 87,57 рубля (плюс 86 копеек).

Президент США заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы имеющее место вмешательство в выборы в США в 2020 году, сообщает РИА Новости.

"Он заплатит", - сказал Байден , добавив, что во время разговора глав государств в январе Байден предупреждал российского лидера о возможном ответе.

Во вторник Национальная разведка США обвинила Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах 2020 года.

В свою очередь, в Кремле заявили, что обвинения разведки США о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2020 году бездоказательны.

«Россия не имеет никакого отношения к кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозу новых санкций.