Минсельхоз подготовил постановление о снижении цен на минеральные удобрения

Министерство сельского хозяйства России подготовило проект постановления, который подразумевает заключение соглашений о снижении цен на минеральные удобрения, сообщает ТАСС. Постановление будет действовать до 1 июля, его проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

«Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключить соглашения с хозяйствующими субъектами – производителями и поставщиками минеральных удобрений», – говорится в проекте постановления.

Уточняется, что данные соглашения признаются допустимыми в случае соблюдения некоторых условий. Так, предметом соглашений должна выступать реализация минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории Российской Федерации. Кроме того, соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров. В пояснительной записке подчеркивается, что данный проект «окажет положительное влияние на достижение целей Госпрограммы и не окажет влияния на достижение целей иных государственных программ Российской Федерации».

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители продовольствия подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Закрепленные в соглашениях цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

25 января Счетная палата России заявила, что дальнейшее расширение регулирования цен на продовольственные товары создаст риски возникновения его дефицита.

«Анализ механизма сдерживая цен, введенного правительством РФ в декабре 2020 года, показал, что он начал действовать. Уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары (хлеб, сахар). Однако, по мнению департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары», – говорилось в сообщении Счетной палаты.

Росстат сообщил, что в январе 2021 года зафиксировал резкий спад производства продуктов питания в двух отраслях – сахарной и масложировой, цены на продукцию которых регулируются правительством. В январе 2021 года спад производства свекловичного сахара в годовом выражении составил 62,7%, а по сравнению с декабрем 2020 года падение составило 69,5%. Производство нерафинированного подсолнечного масла в годовом выражении сократилось на 10,4% или на 12% по сравнению с декабрем 2020 года. Падение производства рафинированного масла годовом выражении составило 20,2%, или на 26,2% по сравнению с декабрем прошлого года.