На авиадвигателестроительном предприятии в Москве открылся новый производственный участок

Производственный комплекс «Салют» компании «ОДК», входящей в госкорпорацию «Ростех», специализирующийся на разработке и изготовлении авиадвигателей, открыл новый высокотехнологичный участок по изготовлению деталей двигателей. Это позволит увеличить их выпуск на 70%. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на главу департамента Александра Прохорова.

«Сегодня в столице работают более 40 предприятий авиационной отрасли, которые специализируются на производственной и научно-исследовательской деятельности. Это сильный и динамично развивающийся сегмент московской промышленности: на долю таких предприятий приходится порядка 13 % от общей выручки и налогов столичных производств. Город, в свою очередь, стремится оказать им всестороннюю поддержку. Так, восемь авиационных предприятий Москвы имеют специализированные статусы, а значит, и налоговые преференции. Доступны для компаний отрасли и иные виды помощи, что позволяет им направлять дополнительные средства на свое развитие. Главная задача нового производственного участка на «Салюте» – изготовление деталей двигателей АЛ-31Ф и его модификаций, которые применяются на самолетах семейства Су. В дальнейшем эти мощности будут использованы для изготовления деталей и других авиационных двигателей», – отметил Александр Прохоров.

Производственный комплекс «Салют» АО «ОДК» – это современное, высокотехнологичное предприятие, обладающее мощной конструкторской базой. На заводе трудятся более 7 тысяч человек. Кадровый состав регулярно пополняется выпускниками ведущих технических вузов столицы: МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана и других.

«Реализация программы «Трансформация индустриальной модели» АО ОДК позволит создать сеть взаимосвязанных центров специализаций – эффективных и компактных производственных площадок, организованных на принципах бережливого производства, которые производят свою продукцию в заданные сроки и в объеме, необходимом заказчику. Открытый на ПК «Салют» новый участок уже начинает оправдывать ожидания - по предварительным данным экспертов, он позволил на 30% сократить производственный цикл, увеличить производительность труда и загрузку производственных мощностей. По нашим оценкам, благодаря новому оборудованию объемы производства вырастут на 70%», - сказал руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.