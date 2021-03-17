На Иркутскую ГЭС доставили один из ключевых узлов для гидроагрегата

На Иркутской ГЭС продолжилась программа модернизации «Новая энергия» - для перевооружения и замены оборудования на станцию доставили вал генератора – один из ключевых узлов гидроагрегата №1.

«Для доставки вала генератора специалисты компании En+ Group организовали и провели настоящую спецоперацию с привлечением транспортной компании, ГИБДД, экспертов из других городов. Оборудование уникально и требует осторожного обращения, успешная транспортировка - это результат кропотливой работы, особого внимания и слаженности действий всех участников процесса», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. Работы проводятся по программе модернизации «Новая энергия».

Крупногабаритную деталь весом 108 тонн изготовили на заводе «ЭлСиб» в Новосибирске и доставили в Иркутск по железной дороге. Путь занял почти 2000 км. Для перемещения вала генератора железнодорожники использовали восьмиосный транспортер платформенного типа грузоподъемностью 120 тонн. До гидроэлектростанции узел гидроагрегата доставили рессорным тралом, который прибыл в Иркутск из Красноярска. Непосредственно в здании Иркутской ГЭС вал переместили на подготовленную площадку с помощью мостового крана. Всего для замены гидроагрегата №1 на станцию поступит около 1500 тонн оборудования, изготовленного по спецзаказу En+ Group.

Программа модернизации ГЭС «Новая энергия» была начата основателем En+ Group Олегом Дерипаской и позволит значительно повысить эффективность гидроэлектростанций. В частности, до 2023 года на Иркутской ГЭС проведут замену четырех гидроагрегатов из восьми, это позволит дополнительно вырабатывать до 200 мл кВт⋅ч., а также повысит безопасность и безаварийность работы станции.

Общие инвестиции в комплексную программу модернизации «Новая энергия» составят 21 млрд рублей. По ее итогам ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящие в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская), увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн тонн в год. Значительная часть электроэнергии ГЭС обеспечивает энергетические потребности сибирских алюминиевых заводов, которые составляют металлургический бизнес En+. «В России очень большой промышленный потенциал, и мы верим в его развитие. Заработали мощные заводы. Курс, который и президент, и правительство объявили на модернизацию, в первую очередь касается промышленности», - отметил в одном из интервью Олег Дерипаска. Синергетический эффект от использования чистой гидроэнергии и производства алюминия по самым современным технологиям позволяет En+ Group оставаться лидером мировой металлургии.