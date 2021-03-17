НАТО и Великобритания: стратегии новые, враг – старый

НАТО возвращается к истокам. Как в прежние времена, главным потенциальным противником Северо-Атлантического блока теперь признается Россия с ее мощнейшим ядерным арсеналом, а отнюдь не Китай, который беспокоит только США. Позиция блока официально зафиксирована сразу в двух новых документах: стратегии «НАТО-2030» и обзоре безопасности, внешней политики и обороны, подготовленном в одной из самых сильных в военном отношении стран альянса — Великобритании.

Британский премьер-министр Джонсон в обнародованном вчера в парламенте комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны пообещал за десятилетие увеличить ядерный потенциал Великобритании ни много ни мало на 40%. Сколько это будет в боеголовках — вопрос спорный. Такого рода информация является секретной, есть разве что оценки — в первую очередь Стокгольмского института проблем мира (SIPRI). Согласно им, сейчас у Великобритании 195 боеголовок. Причем, как утверждает SIPRI, в 2020 году англичане впервые со времен «холодной войны» нарастили свой ядерный арсенал — в 2019 году боеголовок у них было 180. Впрочем, официального подтверждения этим данным британские власти не дают.

Как бы то ни было, теперь Великобритания планирует довести количество боеголовок до 260. Предполагается, что все они, как и прежде, будут базироваться на атомных подводных лодках. Рост не такой уж большой: Китай, например, согласно данным Пентагона, планирует за те же десять лет увеличить свой ядерный потенциал вдвое — с 200 боеголовок до 400. Однако примечателен уже сам факт того, что Великобритания вступает в гонку ядерных вооружений.

Джонсон и Столтенберг выступили дуэтом

О необходимости не разоружаться, а вооружаться говорят не только в Лондоне, но и в Брюсселе. И все это — чтобы противостоять Москве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вчерашней онлайн-конференции представил свой ежегодный доклад. В нем он подчеркнул, что за 2020 год отношения с Россией нисколько не улучшились. НАТО, сообщил Столтенберг, в 2020 году по-прежнему обеспокоена дестабилизирующей политикой России и ее провокационной военной деятельностью вблизи границ Североатлантического союза, а также ее обычными и гибридными операциями, в том числе в Ливии, Сирии и Украине.

Поэтому никаких кардинальных правок в стратегию НАТО до 2030 года, которую предполагается рассмотреть на саммите Альянса в конце марта в Брюсселе, внесено не будет. «Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения — вот вызовы, которые перед нами остались», — сказал Столтенберг, зафиксировав таким образом, что Россия в перечне вызовов, стоящих перед альянсом, занимает первое место, а «подъем Китая» — даже не на втором.

Ту же иерархию угроз выстроил и британский премьер. (Вообще, показательно, что Джонсон и Столтенберг выступили практически синхронно.) Его комплексный обзор, получивший название «Глобальная Британия в век конкуренции» явился своего рода программой кабинета министров в области безопасности. Известно, что этот первый стратегический документ такого рода, рассчитанный не на 5, а на 10 лет, на Даунинг-стрит готовили больше года.

В унисон со стратегией НАТО, Россия названа в британском документе «самой серьезной прямой угрозой» Великобритании, а Китай — всего лишь экономическим конкурентом, коему нет необходимости противостоять немедленно и жёстко. Очень похоже на сказанное Столтенбергом и совершенно непохоже на речи политиков в Вашингтоне.

Российская угроза — прекрасное обоснование роста военных расходов

Администрация Джо Байдена уже покончила со многим из политического наследия Дональда Трампа, но курс на соперничество с КНР так и остался неизменным. «Наибольшим вызовом для США» назвал Китай Энтони Блинкен в своей речи в сенате, когда его кандидатура на пост госсекретаря ещё только проходила стадию обсуждения. Став главой госдепа, он первым делом отправился в Азию — вести переговоры с теми странами, которые могут стать частью антикитайского «пояса безопасности» Соединённых Штатов. Южная Корея, Япония, Индия, Вьетнам — вот теперь самые ценные союзники Вашингтона.

О том, что Россия, с точки зрения США, угроза «не того масштаба, что Китай», заявил на телефонном брифинге 17 марта и представитель администрации Байдена. Поэтому весьма вероятно, что эту позицию США постараются провести на предстоящем весной саммите НАТО, который — редкость по нынешним временам — пройдет в очном режиме. Ожидается, что и президент США Джо Байден примет участие в мероприятии.

Возможно, именно в преддверии саммита в Европе сочли нужным напомнить, что не горят желанием присоединиться к «крестовому походу» против КНР. Лучше свой старый добрый враг, чем новый и далекий, который Евросоюзу вроде бы не очень и досаждает. Когда Джонсон будет требовать новых ассигнований на оборону или «кибернетические войска», призванные отражать происки хакеров, ему достаточно будет произнести в парламенте слово «Солсбери» — и его поймут. Страх перед «китайской угрозой» вызвать труднее.

А именно рост военных расходов и должен стать следствием принятия новых стратегий. Пока же Великобритания в докладе Столтенберга названа одной из двух стран НАТО, где они за прошлый год не выросли. Более того: их пришлось урезать — главным образом, из-за проблем, связанных с выходом страны из Евросоюза.

Теперь ситуация изменится. Вегетарианский период в истории НАТО заканчивается. Наступают времена новых стратегий и старого врага — со всеми вытекающими для международной безопасности последствиями.

Комментируя сегодня последние высказывания лидеров Великобритании и НАТО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот шаг вредит международной стабильности и стратегической безопасности, а попытки обосновать его якобы существующей угрозой со стороны России — неприемлемы.

«Здесь можно сказать одно: это неверно. От России не исходит никакой угрозы», — сказал Песков. Он напомнил, что Россия была и остается сторонницей международных переговоров по стратегической стабильности.