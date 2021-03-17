Новые соглашения о защите инвестиций привлекут 25 млрд рублей в Москву – заммэра Ефимов

В Москве подписали три соглашения о защите и поощрении капиталовложений с компаниями-инвесторами. Об этом сообщил сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На сегодня в Москве подписано три соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Все они были заключены между Российской Федерацией, Москвой и компаниями-инвесторами. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 25 млрд рублей. На региональном уровне Москва самостоятельно начнет заключать СЗПК с 2 апреля текущего года. В рамках данных соглашений инвесторам также будет гарантирована государственная поддержка в течение всего срока их действия», - сказал заместитель мэра.

Соглашения гарантируют бизнесу стабилизацию правовой среды и меры поддержки в обмен на инвестиции. Предусматривается сохранение ключевых налогов, условий землепользования и градостроительства, действовавших на момент его заключения, на все время реализации инвестиционного проекта.

Первое соглашение заключено с ООО «Р-Опра» и оговаривает условия создания в особой экономической зоне «Технополис «Москва» фармацевтического предприятия, в этот проект планируется привлечь 8,6 млрд рублей. Второе соглашение подписано с АО «Р-Фарм», оно касается реализации инициативы по выпуску вакцины «Спутник V», планируемый объем инвестиций составит 8,4 млрд рублей. Третье соглашение подписали с ГК «Медси» на создание многофункционального медицинского центра на Мичуринском проспекте, в проект планируют инвестировать 7,83 млрд рублей.

На федеральном уровне инструмент запустили в 2020 году, при этом соглашения инвесторы заключали с Российской Федерацией и ее субъектами. Минимальный размер инвестиций в проекты в рамках данных соглашений на федеральном уровне определен в различном объеме для каждой отрасли, срок действия - от шести до 20 лет. На уровне Москвы соглашения будут подписывать по инвестпроектам с общим объемом инвестиций не менее 200 млн рублей вне зависимости от отрасли их реализации.