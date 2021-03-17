Раскрыта тайна загадочного космического объекта Оумуамуа

Оумуамуа является первым межзвездным объектом, обнаруженным астрономами. Его обнаружили осенью 2017 года и после долгих споров отнесли к новому классу небесных тел – гиперболических астероидов. Однако сейчас ученые выдвинули новую теорию, согласно которой это осколок планеты типа Плутона из другой Солнечной системы. На принадлежность Оумуамуа, что, кстати, на гавайском языке означает «скаут» или «посланник», к другой Солнечной системе указывает траектория его движения.

Авторы статьи в журнале American Geophysical Union считают, что Оумуамуа – огромный осколок какой-то небольшой планеты.

«Возможно, мы раскрыли тайну Оумуамуа,- заявил на пресс-конференции астрофизик из университета Аризоны Стивен Деш.- Мы считаем, что это кусок планеты из другой Солнечной системы, похожей на Плутон».

По мнению Деша и его коллег, где-то полмиллиарда лет назад какой-то небесный объект врезался в планету. В результате удара от нее откололся Оумуамуа, который и полетел по направлению к нашей Солнечной системе.

Следует сразу оговориться, что данных об Оумуамуа крайне мало. Известно, например, что в Солнечной системе он с 1995 года. К тому времени, когда его обнаружили, он уже удалялся от Земли со скоростью 313000 км/час. Времени на изучение этого странного небесного тела размером с небоскреб у астрономов было мало. С полдесятка телескопов наблюдали за ним лишь несколько недель с земли и один из космоса.

Ученые предполагают, что Оумуамуа состоит из замерзшего азота, то есть из азотного льда, как Плутон или спутник Нептуна – Тритон. По мере приближения к солнцу, покрывающий Оумуамуа лед тает. Это явление называется эффектом ракеты и известно по кометам, к которым, кстати, сначала относили Оумуамуа. Происходит сублимация, то есть азот минует жидкое состояние и превращается сразу в газообразное.

За четверть века странствий по нашей Солнечной системе Оумуамуа потерял 95% своей массы и превратился сейчас в «щепку» размером ок. 400 метров в длину и только 43 метра в ширину. Размеры и странная форма не подходят известным науке кометам и астероидам. Они объясняются, уверен Деш, замерзшим азотом.

«По мере того, как таяли внешние слои азота, он становился все более ровным и гладким, как кусок мыла после приличного использования»,- объясняет Алан Джексон, коллега Деша и соавтор статьи в журнале.

Теория Деша и его коллег убедила не всех. Остаются и сторонники теории, что это космический корабль. Вместо того, чтобы замедляться, как обычно бывает с подавляющим большинством космических тел, Оумуамуа ускоряется. Астроном из Гарвардского университета Ави Леб считает, что это странное ускорение объясняется тем, что Оумуамуа – космический корабль. В вышедшей в январе книге «Неземное: Первый признак существования внеземной жизни» Леб называет Оумуамуа остатком технологии исчезнувшей цивилизации пришельцев.

Впрочем, у Ави Леба еще меньше сторонников, чем у Стивена Деша.

«Эта штука – очень странная и необычная и ее трудно объяснить,- говорит астроном университета Мэриленда Мэттью Найт.- Но это не значит, что следует полностью отказываться от природных объяснений. Следует только найти это объяснение».