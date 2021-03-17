Польша усиливает карантин из-за коронавируса

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил, что в стране вводится национальный локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявил, сообщает РБК со ссылкой на телеканал TVN24.

«У нас больше нет возможности вводить ограничения на региональном уровне. Единственное решение — распространить эти ограничения на всю Польшу», — заявил Недзельский.

С 20 марта и продлятся до 9 апреля будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения, а также бассейны и сауны. Учащиеся младших классов перейдут на дистанционное обучение.

Недзельский призвал работодателей как можно чаще переводить сотрудников на дистанционный формат. По словам министра основная причина ускорения распространения коронавируса в стране — «британский» штамм, который выявляют более чем в 52% случаев.

По словам Недзельского, на прошлой неделе власти увеличили коечный фонд более чем на 3 тыс мест. В среду, 17 марта, в Польше выявили 25 тыс новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий суточный прирост, зафиксированный в стране с середины ноября 2020 года. Также в течение 24 часов в стране скончались 453 человека с COVID-19. Всего в Польше выявили 1,95 млн заболевших, 48 тыс человек умерли.