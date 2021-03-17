Прогноз погоды: синоптики предупредили россиян о морозах и температурных качелях

Не успели жители Русской равнины порадоваться тому, что морозы отступили, а столбики термометров пусть незначительно, но всё-таки ушли к плюсу, как синоптики уже предупреждают об очередном похолодании.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, уже в пятницу Европейскую часть России вновь накроют морозы, что для второй половины первого календарного месяца весны – настоящая аномалия.

При этом климатическая зима вернётся не только в центральные и северо-западные регионы страны, где в ночь на субботу подморозит до минус 10, но даже на юг Русской равнины – здесь на градусниках в предстоящий уикенд вместо привычных для это времени года плюс 20, прогнозируется всего около нуля градусов, а при порывистом северном ветре это будет ощущаться как минус 2-3, минимум.

Погода в Москве. Прогноз синоптиков на выходные

По прогнозу синоптиков, до конца этой недели в Москве и области будут наблюдаться классические температурные качели. Так, сегодня столичный регион продолжает находиться на северо-восточной периферии циклонических воздушных масс.

Это спровоцировало осадки, причём не только в виде дождя, но и снега. Максимальная температура воздуха днём в разных районах города составляет от нуля до плюс 2. При этом ветер довольно неприятный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 75%.

В четверг при температурном фоне плюс 1-2 пойдёт снег, который может быть сильным. В ночь на пятницу подморозит до минус 2-3. Днём будет солнечно, но прохладно от минус 1 до плюс 1. С наступлением темноты в столичный регион вернутся зимние морозы: ожидается, что воздух остынет до минус 6-9.

В субботу в светлое время нам обещают около нуля градусов и небольшой снег, после полуночи – минус 10, а днём в воскресенье плюс 1-2 и дождь со снегом.

Погода в Санкт-Петербурге. Точный прогноз синоптиков

Все климатические прелести нестабильной весны испытают на себе и жители Санкт-Петербурга. В Северной столице уже сегодня выпал снег, а столбики термометров ночью вернулись к минусовым значениям.

В четверг, 18 марта в городе на Неве и в Ленинградской области станет ещё прохладнее. И если днём ещё будет около нуля градусов, то уже ближе к вечеру столбики термометров рухнут до минус 7-8. Кроме того, ожидается снегопад и гололедица.

И как предупреждают специалист, циклонический вихрь будет атаковать регион минимум до субботы, когда может подморозить до минус 10-14. В воскресенье, 21 марта как обещают метеорологи, погодная ситуация в СПб вновь диаметрально поменяется. Тёплые воздушные массы из Атлантики повысят температурный фон до плюс 1-2. Но усилится снегопад, а на дорогах возможна не только гололедица, но и снежные заносы. При этом высота сугробов вырастет сразу на 3 см. Да и по ощущениям будет по-прежнему не по-весеннему холодно.

Прогноз погоды на выходные. Погода на юге России

Неспокойно, по прогнозу синоптиков, будет также на юге страны. Здесь климатическую ситуацию в ближайшие дни сформирует обширный циклонический фронт, который придёт с Балканского полуострова и принесёт сюда обильные и продолжительные осадки.

Уже сегодня в Краснодаре заливает так, что выходить на улицу совсем не хочется. Однако пока температурный фон здесь держится на вполне весенних показателях – воздух прогревается до плюс 14.

В четверг, 18 марта пасмурная погода с осадками на Кубани сохранится, но станет прохладнее – плюс 7-9 днём и всего плюс 4 ночью. В пятницу, Краснодар продолжит заливать, усилится ветер, температура воздуха составит в светлое время суток плюс 6-7, после полуночи плюс 1-2. В выходные погода в столице Краснодарского края совсем испортится: на градусниках будет плюс 4-5 днём и около нуля – ночью.

На морских курортах региона также весна помашет всем ручкой. И если сегодня в Сочи переменная облачность с прояснениями и плюс 15, то уже завтра всего плюс 8, порывистый ветер и ливневые дожди, а в горных районах вновь минус и снег.

Такая погода почти на всех курортах края сохранится, как минимум до конца недели. Так что, тем, кто планировал в эти выходные понежиться здесь под лучами ласкового весеннего солнышка, пока стоит со своими мечтами повременить.