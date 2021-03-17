Промышленные предприятия России намерены стать более экологичными и безопасными

Крупнейшие компании российской промышленности обсудили как избежать техногенных катастроф в ходе международного форума-выставки «Чистая страна». Участники дискуссии пришли к выводу, что страна нуждается в комплексной системе экологического мониторинга. Об этом сообщила пресс-служба форума.

«Техногенные аварии стали актуальной проблемой, а ликвидация их последствий серьезным вызовом. Россия остро нуждается в создании современной комплексной системы экологического мониторинга способной в режиме онлайн фиксировать происходящие процессы и оперативно информировать власти о возникающих угрозах», - сказал первый заместитель председателя общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, открывая дискуссию.

«Норникель» поделился опытом как, внедряет систему мониторинга зданий и сооружений в условиях вечной мерзлоты и ведет мониторинг климатических изменений. «Компания намерена делать все необходимое для минимизации рисков воздействия на окружающую среду в будущем. Компания усвоила урок и планирует направить 100 млрд рублей на повышение промышленной безопасности объектов инфраструктуры Норильского промышленного района», - рассказал вице-президент ГМК «Норильский Никель» Андрей Грачев.

Участники также обсудили ликвидацию аварии в Норильске, которая произошла в мае 2020 года и стала крупнейшей в современной истории. «На примере аварии на Таймыре хочу отметить, что информирование об аварийном разливе дизельного топлива, которая была налажена после 31 мая помогла максимально эффективно нарастить силы и средства в зоне аварии буквально со всей страны. Как итог - операция по локализации пятна и удалению нефтепродукта с поверхности реки были весьма результативны», - отметил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF Россия Алексей Книжников.

По мнению экспертов, чтобы избежать крупных аварий – необходимо не экономить на ежедневных мерах по экологической безопасности. «Наша промышленность экономит на разовых ежедневных затратах, создавая большую проблему, с которой самостоятельно справиться не может. В результате объекты накопленного экологического вреда начинают увеличиваться в объеме и сложности. То есть, отпустив один раз этот процесс мы получаем необходимость решения задачи в сто крат сложнее, чем это могло бы быть при планомерной работе», - отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков.

Для того, чтобы в дальнейшем не допустить подобных ситуаций, Федеральный экологический оператор уже начал подготовку специалистов по переработке отходов, внедрению экономики замкнутого цикла, ликвидации объектов накопленного вреда, рассказали эксперты.