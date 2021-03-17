Регионы РФ газифицируют при помощи «маневра»

В качестве одного из вариантов финансирования социальной газификации в российских регионах, где еще отсутствует доступ к газу для населения, президиум госсовета разработал проект «газового маневра», пишут «Ведомости», ссылаясь на доклад президиума.

Суть маневра заключается в том, чтобы сделать для россиян доступной газификацию домовладений. Для этого часть затрат будет переложена на крупных потребителей газа - предприятия, объекты энергетики, организации, а с физический лиц не будут, как сейчас, взиматься средства за доведение трубы до участка. Объем средств необходимых для финансирования данного проекта оценивался вице-премьером Александром Новаком в феврале 2021 года минимум в 500-600 миллиардов рублей.

«Масштаб необходимого переноса затрат на поэтапное завершение газификации не будет значительным для каждого конкретного потребителя», - говорится в документе.

Авторы доклада представили несколько вариантов реализации маневра, один из которых предполагает изыскать недостающие средства для социальной газификации в инвестпрограмме «Газпрома». Второй вариант предполагает ускорение индексации оптовых цен на газ, доход от которых должен быть направлен ведущими поставщики газа на газификацию за счет пропорционального увеличения тарифов на услуги по транспортировке топлива. Третий вариант маневра предполагает введение акциза на газ, либо целевой специальной оптовой надбавки.

Кроме газового маневра в докладе перечисляются уже известные варианты финансирования социальной газификации, а именно оптимизация затрат на проектные работы по доступности социального газопровода, специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа и размещение «Газпром» бессрочных облигаций.

