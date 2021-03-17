Роспотребнадзор: после вакцинации иммунитет не вырабатывается у 10% людей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Примерно заявила, что у у 10% людей не вырабатывается иммунитет после вакцинации против коронавируса, сообщает «РИА Новости».

«Десять процентов населения земного шара, десять процентов в любом населенном пункте – такое среднее число людей не реагируют на вакцинацию... Это касается практически всех вакцин. Главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По словам главы Роспотребнадзора, при таком раскладе те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены.

«Это произойдет ровно потому, что вирусу негде будет распространиться», – пояснила глава Роспотребнадзора.

В феврале 2021 года в медицинском издании The Lancet были опубликованы результаты третьей заключительной фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V» – ее эффективность подтверждена на уровне 91,6%.