Россия отозвала своего посла в США для консультаций

Министерство иностранных дел России заявило, что посол в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном, сообщает «РИА Новости».

«Посол России в Вашингтоне Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне», – говорится в заявлении российского МИДа.

Ранее глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, глава Белого дома заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». В беседе с журналистом телеканала американский лидер отметил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, «знает его».

Сегодня, 17 марта, министерство торговли США сообщило о расширении экспортных ограничений против России из-за «отравление химическим оружием» оппозиционного политика Алексея Навального.